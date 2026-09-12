La Biellese vuole i primi tre punti del suo campionato. «Noi vogliamo stare lì in alto». Così ha detto Daniele Brancato, uno dei veterani del gruppo, mentre parlava con la stampa a margine dell’evento riservato a sponsor e partner del club.

La Biellese vuole i primi tre punti del suo campionato

Il pareggio di una settimana a Saluzzo al debutto in campionato rappresenta un buon inizio. Ma domani si gioca in casa, al “Pozzo-La Marmora” (calcio d’inizio alle 15), e la Biellese ha tutta l’intenzione di vincere. Servirà una prestazione di alto livello, perchè di fronte ci sarà un Ligorna che a sua volta punta chiaramente a disputare un torneo da protagonista.

Lo scorso anno i genovesi chiusero al secondo posto, proprio davanti ai bianconeri (credit foto: Luca Coringrato-Biellese 1902), aggiudicandosi poi i play-off del girone A eliminando prima il Chisola e poi il Varese. Anche i biancoblù sono reduci da un pareggio: il 2-2 interno con la Sanremese, una gara che ha visto andare a segno La Marca e Gibilterra.

Per il match di domani resta in dubbio Naamad, out a Saluzzo per una infiammazione tendineo-muscolare alla gamba destra. Mentre non è ancora disponibile Menabò, sulla via del recupero dopo il brutto infortunio di gennaio. Non ci sono problemi per lo stesso Brancato, che ha smaltito l’affaticamento che lo ha costretto a uscire anzitempo contro i cuneesi.

Le parole del mister

«Questa per noi è una verifica che va oltre la partita in sé – è l’analisi di mister Luca Prina -. Lo scorso anno il Ligorna ha fatto 15 punti in più, dunque ci confrontiamo subito con una squadra di prima fascia, una delle favorite, e potremo capire quanto siamo ancora distanti dalle big del campionato. Vogliamo compiere dei passi in avanti e per farlo i modi sono molti. Da un lato le grandi disponibilità economiche che permettono di prendere giocatori di altissimo livello. Ma ci sono anche altre cose, che è l’aspetto che riguarda noi. Il gruppo, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza e soprattutto il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti. Ci aspettiamo lo stadio pieno, perchè abbiamo bisogno del sostegno di tutti per colmare un gap che in questo momento con il Ligorna è ancora presente».

Coppa Italia: c’è l’Alessandria

Sarà Biellese-Alessandria la sfida dei 32esimi di Coppa Italia, in programma in gara unica mercoledì 7 ottobre alle 15 al “Pozzo-La Marmora”.

Pavan e compagni affronteranno dunque i grigi, neopromossi in categoria, in una sfida dal sapore antico. Come previsto dal regolamento della competizione, in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà direttamente con i calci di rigore.

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