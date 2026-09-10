Domenica c’è Biellese-Ligorna: info biglietti

Domenica c’è Biellese-Ligorna, valevole per la seconda giornata del campionato di serie D 2026/2027. Si gioca alle 15 allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella (foto, credit: Biellese 1902).

Domenica c’è Biellese-Ligorna

I prezzi dei biglietti acquistati alla biglietteria dello stadio (adiacente l’Ingresso 1 in Viale Macallè) sono i seguenti. Tribuna Ovest Centrale A, 25 ero (con servizio hospitality), Tribuna Ovest Laterale B1, 15 euro, Tribuna Ovest Laterale B2, 15 euro, Tribuna Est Popolari, 10 euro. Ingresso gratuito per gli Under12, esclusivamente nei settori Tribuna Est Popolari e Tribuna Ovest Laterale B1 e B2.

Da oggi, giovedì 10 settembre è inoltre possibile acquistare il biglietto online attraverso il portale vivaticket.it. In questo caso, al prezzo del tagliando si aggiungono i diritti di prevendita e le commissioni previste dalla piattaforma. I costi: Tribuna Ovest Centrale A, 26,20 ero (con servizio hospitality), Tribuna Ovest Laterale B1, 16,20 euro, Tribuna Ovest Laterale B2, 16,20 euro, Tribuna Est Popolari, 11,20 euro. L’acquisto online rappresenta una modalità consigliata per evitare attese al botteghino.

Biglietti nominativi: importante novità

A partire da questa stagione, in seguito alle disposizioni contenute nel “Regolamento d’uso dello Stadio”, tutti i titoli di accesso allo stadio dovranno essere nominativi. Ovvero riportare nome e cognome del titolare del biglietto.

La procedura sarà pertanto analoga a quella già adottata per la vendita degli abbonamenti. Per acquistare il singolo tagliando sarà necessario fornire in biglietteria le proprie generalità, presentando un documento di identità. Il biglietto sarà quindi personale e non potrà essere ceduto a terzi. Si invita pertanto il pubblico a prestare particolare attenzione al momento dell’acquisto, verificando che i dati riportati corrispondano a quelli del reale utilizzatore.

Considerato che la procedura potrebbe comportare tempi di attesa più lunghi al botteghino il giorno della partita, il Club ha deciso di anticipare l’apertura della biglietteria. Fissandolo per domenica alle 12.30, due ore e mezza prima del fischio d’inizio dell’incontro, così da agevolare le operazioni e ridurre il rischio di code.

Per evitare disagi, i biglietti per la sfida contro il Ligorna saranno già acquistabili domani, venerdì 11 agosto. La biglietteria dello stadio sarà aperta dalle 17.30 alle 19.30, contestualmente alla vendita degli abbonamenti.

Consegna tessere di abbonamento

In occasione della partita di domenica, gli abbonati alla stagione 2026/27 potranno accedere allo stadio seguendo le stesse modalità già adottate per la Coppa Italia. Basterà presentarsi ai cancelli dell’Ingresso 1, in Viale Macallè, e mostrare la ricevuta dell’abbonamento sottoscritto, insieme a un documento di identità.

La consegna delle tessere di abbonamento, “1902 CARD”, inizialmente prevista per questa gara, è stata posticipata. Le tessere saranno distribuite in occasione del prossimo incontro interno di campionato, in programma domenica 20 settembre, contro il Chisola.

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