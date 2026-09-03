Biellese, riapre la campagna abbonamenti. Oltre mille tifosi hanno accompagnato la squadra nel suo esordio stagionale al “Pozzo-La Marmora”. Il derby di Coppa Italia contro il Borgosesia, valido per il primo turno, si è chiuso con la vittoria dei bianconeri per 3-0. Un segnale di affetto, passione e sostegno che rende orgoglioso tutto il club e che conferma il forte legame tra Biellese 1902 e la sua gente.

La società desidera ringraziare tutti gli appassionati per la straordinaria presenza e per la pazienza dimostrata ai botteghini. In occasione della gara di domenica, la biglietteria è stata aperta in anticipo per consentire la corretta gestione della vendita dei biglietti nominativi. L’area ticketing è già al lavoro per rendere il servizio più rapido ed efficiente in vista dei prossimi appuntamenti.

Biellese, riapre la campagna abbonamenti

Nel corso della settimana proseguirà la campagna abbonamenti della stagione 2026/2027. Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento nella biglietteria dello stadio, in Viale Macallè, nelle giornate di domani, dalle 17.30 alle 19.30, e venerdì, dalle 17.30 alle 19.

Abbonarsi significa scegliere di esserci, partita dopo partita, garantendosi allo stesso tempo un importante risparmio rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. L’abbonamento 2026/2027 comprende infatti 16 delle 17 partite casalinghe del campionato di serie D. Resterà esclusa la “Giornata Bianconera”, una gara che il club individuerà nel corso della stagione. In quella occasione anche gli abbonati dovranno acquistare il biglietto, conservando però il diritto di prelazione sul proprio posto.

L’offerta è articolata su tre settori dello stadio “Pozzo-La Marmora”, ciascuno con una proposta dedicata: Settore A (con servizio Hospitality), 290 euro; Settore B, 140 euro; Popolari, 90 euro. Per la categoria Over70 sono previste tariffe ridotte.

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