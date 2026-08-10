Il Saluzzo sarà la prima avversaria della Biellese nel campionato 2026/2027 di serie D. Nel primo pomeriggio di oggi la Lnd ha pubblicato il calendario della stagione ormai alle porte.

Il Saluzzo sarà la prima avversaria della Biellese

Si parte domenica 6 settembre con la trasferta sul campo dei cuneesi. Mentre il debutto casalingo al “Pozzo-Lamarmora” vedrà i bianconeri ospitare i genovesi del Ligorna.

«Non sono solito commentare il calendario in maniera particolare – ha detto il tecnico Luca Prina (nella foto, credit: Biellese 1902) -. Forse ci sono un paio di situazioni che balzano subito agli occhi. Ad esempio l’ultima di campionato con la Sanremese, una squadra che lotterà per vincere. Abbiamo poi un inizio che ci vede ospitare già alla seconda il Ligorna, rivale che lo scorso anno chiuse davanti a noi al secondo posto e lotterà per vincere. Poi il Bra (in trasferta alla terza giornata) fresco di retrocessione dalla C. Un calendario subito ad alto impatto, ma questo è il campionato. Sarà un motivo in più per entrare subito nel clima di un torneo che speriamo possa essere ricco di soddisfazioni per la nostra Biellese».

La formula

Ecco come si svilupperà, dunque, il campionato dilettantistico di vertice nell’arco delle 34 giornate in programma tra il 6 settembre 2026 e il 2 maggio 2027. Per le 162 partecipanti ai nastri di partenza sarà una corsa tutta d’un fiato fino al 20 dicembre, termine del girone d’andata. Poi di nuovo in campo il 6 gennaio per arrivare al primo week-end di maggio quando finirà la stagione regolare.

Nel mezzo tre turni infrasettimanali: il 16 settembre (terza giornata), il 6 gennaio (18esima giornata) e, infine, il turno pre-pasquale del 25 marzo (29esima giornata). Il campionato, come di consueto, si fermerà in un paio di occasioni. Prima sosta tra il 21 dicembre e il 5 gennaio per le festività natalizie. Poi secondo stop dall’1 al 13 marzo per lasciare spazio alla Rappresentativa Serie D impegnata nella Viareggio Cup.

Per quanto riguarda l’orario ufficiale delle partite, si giocherà alle 15 fino al 18 ottobre, poi alle dal 25 ottobre al 25 marzo e di nuovo alle 15 dal 4 aprile al 2 maggio.

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