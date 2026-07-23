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Biellese, sabato al via la nuova stagione
Raduno ad Andorno Micca, alle 17 il primo allenamento agli ordini di mister Luca Prina
Biellese, sabato al via la nuova stagione. Inizia ufficialmente al campo sportivo “La Salute” di Andorno Micca il 2026/2027 della squadra bianconera.
Biellese, sabato al via la nuova stagione
Nel pomeriggio è in programma il primo allenamento a porte aperte. Dalle 17 i tifosi potranno assistere dalla tribuna dell’impianto al tradizionale appuntamento sul campo di Graziano e compagni.
La giornata inaugurale sarà arricchita dalla conferenza stampa di inizio ritiro, alla quale parteciperanno mister Luca Prina e capitan Nicolò Pavan. Il gruppo resterà in ritiro ad Andorno, alle porte della Valle Cervo, per due settimane, fino a venerdì 7 agosto. Prima di spostarsi al Training Center di Corso 53° Fanteria, a Biella, per proseguire la preparazione. Tutti gli allenamenti, ad Andorno e a Biella, saranno a porte aperte, con il calendario aggiornato di date e orari disponibile sul canale whatsapp del club.
Il percorso di avvicinamento alla nuova stagione passerà anche attraverso i test amichevoli. Le prime due uscite saranno entrambe in trasferta. Sabato 1° agosto, alle 18, la Biellese affronterà la Juventus Under18 all’Allianz Training Center di Vinovo. Mercoledì 5 agosto, alle 17, i bianconeri saranno invece impegnati contro il Chievo Verona al campo sportivo Comunale di Montjovet, in Valle d’Aosta.
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