Biellese, sabato al via la nuova stagione. Inizia ufficialmente al campo sportivo “La Salute” di Andorno Micca il 2026/2027 della squadra bianconera.

Biellese, sabato al via la nuova stagione

Nel pomeriggio è in programma il primo allenamento a porte aperte. Dalle 17 i tifosi potranno assistere dalla tribuna dell’impianto al tradizionale appuntamento sul campo di Graziano e compagni.

La giornata inaugurale sarà arricchita dalla conferenza stampa di inizio ritiro, alla quale parteciperanno mister Luca Prina e capitan Nicolò Pavan. Il gruppo resterà in ritiro ad Andorno, alle porte della Valle Cervo, per due settimane, fino a venerdì 7 agosto. Prima di spostarsi al Training Center di Corso 53° Fanteria, a Biella, per proseguire la preparazione. Tutti gli allenamenti, ad Andorno e a Biella, saranno a porte aperte, con il calendario aggiornato di date e orari disponibile sul canale whatsapp del club.

Il percorso di avvicinamento alla nuova stagione passerà anche attraverso i test amichevoli. Le prime due uscite saranno entrambe in trasferta. Sabato 1° agosto, alle 18, la Biellese affronterà la Juventus Under18 all’Allianz Training Center di Vinovo. Mercoledì 5 agosto, alle 17, i bianconeri saranno invece impegnati contro il Chievo Verona al campo sportivo Comunale di Montjovet, in Valle d’Aosta.

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