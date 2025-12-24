In Gozzano-Biellese una sfida tutta in famiglia. Da una parte papà Manuel dall’altra il giovanissimo Tommaso Lunardon.

Una bella storia quella che si è vissuta allo stadio “Allesina” in occasione del match valevole per la 16esima giornata del campionato 2025/2026 di serie D.

In Gozzano-Biellese una sfida tutta in famiglia

A guidare la formazione rossoblù è Manuel Lunardon. Tecnico classe 1981, dopo una buona carriera tra C2 e Dilettanti ha deciso di sedersi in panchina e, nonostante la giovane età, ha dimostrato ottime qualità. Questa volta era squalificato e ha pertanto dovuto seguire i suoi dalla tribuna.

Nelle fila della Biellese, complice qualche acciacco di troppo nella rosa a disposizione di Luca Prina, è stato convocato Tommaso Lunardon. Difensore della squadra Under16 allenata da Marco Fasana. Classe 2010, dunque giovanissimo, ha pure fatto il suo esordio in prima squadra entrando in campo al 42’ minuto della ripresa al posto di Brancato.

Papà e figlio divisi, ma uniti

Tommaso è il figlio di Manuel. L’allenatore dei novaresi avrà pertanto accolto la pesante sconfitta (è finita 4-0 per i bianconeri) con un umore migliore. Proprio pensando alla grande emozione che avrà provato il suo erede. Tommaso Lunardon è il più giovane esordiente della stagione nella massima categoria dei Dilettanti. Un primato che vale doppio: in quanto è anche il primo classe 2010 in assoluto a debuttare nel quarto campionato nazionale.

Del resto anche papà Manuel, esterno offensivo di piede e corsa, è legato ai colori della Biellese, avendo giocato a Biella in due riprese. Nel 2003/2004 in C2 (1 presenze) e nel 2007/2008 in D (26 partite e tre reti). Il giovanissimo Tommaso si augura di poter ripercorrere le orme del genitore, magari anche di fare meglio.

Ma per il momento deve pensare a impegnarsi e a divertirsi con i suoi compagni. Ricordando questa giornata come una bellissima parentesi che deve rappresentare solo un punto di partenza. Anche perché la sua squadra, di cui è pure il capitano, è seconda nel campionato di categoria e il ritorno potrebbe riservare piacevoli sorprese…

