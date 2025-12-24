Pallacanestro Biella resta in vita e guarda al futuro. Il Tribunale di Biella ha omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti, aprendo una nuova fase di stabilità e prospettiva per la Società

“Pallacanestro Biella comunica che il Tribunale di Biella ha omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti, aprendo una nuova fase di stabilità e prospettiva per la Società e per il progetto sportivo e sociale che essa rappresenta. La sentenza di omologa conclude positivamente un percorso lungo e complesso, costruito grazie a lavoro quotidiano, scelte responsabili e impegno costante”. Questo significa che la società sportiva resta in vita e la speranza di tutti i tifosi è che neiprossimi anni si possa ritornare ai fasti di un tempo.

Il valore sociale dello sport

“Questo risultato – prosegue la nosta stampa – è il frutto di una comunità silenziosa ma determinante: persone che, negli ultimi tre anni, hanno continuato a sostenere il progetto di Pallacanestro Biella credendo nel valore sociale dello sport, anche quando il contesto era difficile e le soddisfazioni mediatiche limitate. Al centro del piano omologato vi è la continuità dell’attività sportiva e giovanile, intesa come spazio di crescita, educazione e inclusione per i ragazzi e per l’intera comunità sportiva locale. In questo cammino, il legame con Biella Next è stato essenziale. La sua attività ha rappresentato il cuore operativo del progetto, garantendo presenza costante nelle palestre, attenzione alle famiglie, formazione degli allenatori e un radicamento autentico nella comunità sportiva. Senza questo lavoro quotidiano, svolto con passione e discrezione, il percorso di risanamento non avrebbe potuto raggiungere l’esito odierno”.

LEGGI ANCHE: Pranzo di Natale, i consigli dello chef Valerio Catella

Grazie ai professionisti

Pallacanestro Biella esprime “un ringraziamento sincero e partecipe ai professionisti che hanno accompagnato la Società in tutte le fasi legali e tecniche della procedura, mettendo competenza, rigore e sensibilità al servizio di un progetto complesso e delicato, in particolare all’avvocato Andrea Basso, per il costante presidio giuridico e processuale, e al dott. Piero Sidro, per il fondamentale lavoro di attestazione e analisi, svolto con attenzione, indipendenza e profonda conoscenza della realtà aziendale e sportiva. Un ringraziamento particolare va infine a tutti coloro che hanno continuato a esserci: sponsor e sostenitori, volontari, allenatori, dirigenti, atleti, famiglie, e chi, anche senza clamore, ha scelto di sostenere un progetto che vede nello sport non solo competizione, ma responsabilità sociale e impegno educativo”.

“Pallacanestro Biella – continua la nota stampa – guarda ora al futuro con rinnovata consapevolezza, determinata a proseguire un cammino che ha un obiettivo chiaro: continuare a essere un punto di riferimento per la comunità sportiva locale, attraverso i giovani, lo sport e i valori che li uniscono”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook