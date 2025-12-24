Seguici su

AttualitàBiella

Il Comune di Biella assume quattro persone

Ecco come candidarsi

Pubblicato

58 minuti fa

il

Il Comune di Biella assume quattro persone

Il Comune di Biella assume quattro persone. Ecco come candidarsi. Fra i posti disponibili ci sono anche quelli di Agente di Polizia Locale.

Il Comune di Biella torna ad assumere e nello specifico si tratta delle seguenti figure.

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Istruttore tecnico – profilo di ruolo “Esperto costruzioni, ambiente e territorio – scadenza: 22 gennaio 2026 alle ore 12:00”

sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu “bando e candidatura”

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a9e97a2d2a5848d0b30ed7ce59c31fca

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Istruttore tecnico – profilo di ruolo “Esperto in servizi di protezione civile – scadenza: 22 gennaio 2026 alle ore 12:00″

sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu “bando e candidatura”

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=4f3f0b4731f84094b3673c768d2b855f

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di Agente di Polizia Locale – scadenza: 22 gennaio 2026 alle ore 12:00

sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu “bando e candidatura”

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=b2daacb44f4945d2989aee79e9844bab

LEGGI ANCHE: Pallacanestro Biella resta in vita

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.