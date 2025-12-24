Il Piazzo entra nell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia. Una notizia commentata con gioia dal sindaco di Biella, Marzio Olivero:

“Voglio esprimere particolare soddisfazione per l’ingresso del borgo del Piazzo nell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia – dice il primo cittadino -. Che il Piazzo sia un gioiello è fatto arcinoto per tutti i Biellesi ed è per questo motivo che ho avvertito l’esigenza che venisse riconosciuto ufficialmente all’interno di un circuito prestigioso. Prova ne sia che i giornali nazionali hanno immediatamente posto l’accento sui “nuovi ingressi”.

Conclude Olivero: “Penso questo sia il miglior modo per augurare un Santo Natale ai cittadini Biellesi, consegnando loro il riconoscimento di un luogo caro, che profuma di radici, radicamento e tradizione millenaria. Il modo migliore per aprire i festeggiamenti per i 1200 anni del Piazzo. Buon compleanno Piazzo, buon Natale biellesi”.

