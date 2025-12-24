Pietro Remorini tra i big del nuoto azzurro. Anche il giovane biellese ha infatti partecipato all’edizione 2025 dei Campionati Italiani Assoluti Invernali.

Kermesse che nei giorni scorsi è andata in scena tra le corsie della prestigiosa piscina comunale di Riccione.

Pietro Remorini tra i big del nuoto azzurro

L’atleta classe 2008 tesserato per il team In Sport Rane Rosse e allenato dal tecnico Riccardo Mosca ha gareggiato nei 100 e 200 dorso e nei 100 e 200 misti.

La sua miglior prestazione è stata quella dei 200 dorso, gara che l’ha visto laurearsi campione d’Italia pochi mesi fa ai Nazionali Giovanili. Per Remorini un 1’57”22 che è seconda prestazione in carriera e gli è valso un onorevole 18esimo posto. Nei 100 misti 32esima posizione in 56”45, a tre decimi dal personale. Vicino al personale anche nei 100 dorso, nuotati in 53”94 con il 25esimo posto, infine si è classificato 28esimo nei 200 misti (in 2’02”10).

Soddisfatto lo stesso tecnico Mosca. «Pietro ha gareggiato bene, a un buon livello – ha spiegato -. In un periodo di costruzione in vista del nostro appuntamento clou della prima parte di stagione, i Campionati Nazionali Giovanili».

