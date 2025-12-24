Seguici su

“Biella una landa desolata? La senatrice chieda scusa”

La reazione di Moscarola alle parole della senatrice Pirro: “È riuscita ad essere razzista in un intervento contro il razzismo! Complimenti!”

Non si sono fatte attendere le reazioni alle parole della senatrice Elisa Pirro che, nel corso del suo intervento per denunciare le offese razziste rivolte a Karim El Motarajji, ha definito Biella “una landa desolata del Nord Italia”. L’assessore Giacomo Moscarola ha chiesto le immediate scuse a tutti i cittadini biellesi.

Moscarola: “Secondo la senatrice Pirro Biella sarebbe una landa desolata del Nord Italia… Chieda scusa”

“Ecco cosa pensa della nostra città la senatrice Elisa Pirro del Movimento 5 stelle… – le parole dell’assessore leghista -. Secondo la senatrice la nostra Biella sarebbe una landa desolata del Nord Italia… Chiedo le immediate scuse da parte di questo personaggio a tutti i cittadini biellesi”.

“Le offese razziste sono quelle della senatrice – ha aggiunto Moscarola – che definisce Biella come una landa desolata. Si sciacqui la bocca prima di parlare di una terra che ha portato avanti la nostra nazione, una terra di eccellenze, una terra di sport, una terra di lavoro. Si vergogni e chieda scusa. È riuscita ad essere razzista in un intervento contro il razzismo! Complimenti!”.

