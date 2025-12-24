Torna la “Classica Podistica di San Silvestro”. Il tradizionale appuntamento dedicato agli amanti del running, giunto alla 34esima edizione, è in programma sabato 27 dicembre.

La kermesse, organizzata dall’Atletica Trivero 2001, sarà valida come “Memorial Franco Sartori”.

Torna la “Classica Podistica di San Silvestro”

Partenza alle 10 per quella che è una manifestazione regionale agonistica di corsa su strada. Il percorso non cambia, sarà sempre lungo 8,3 chilometri. Partenza dalla piazza della chiesa di Matrice. I concorrenti transiteranno da frazione Lora per scendere verso Sant’Antonio, quindi svolta verso Vico. Passaggio davanti al Comune di Ronco e salita fino a Guala per passare di nuovo vicino alla piazza e fare il secondo giro. Prevista anche una marcia a passo libero non competitiva di 4 chilometri, al costo di 5 euro, il cui ricavato andrà all’Associazione La Pigna che si occupa di diversamente abili.

L’iscrizione alla gara “lunga” è invece di 12 euro. Il ritrovo sarà in piazza della chiesa a Matrice a patire dalle 8.30 per le iscrizioni, mentre la partenza avverrà, come detto, alle 10. Sarà consegnato un premio di partecipazione.

Le premiazioni avranno luogo subito dopo la gara, previsti premi per i primi tre classificati uomini e donne e premi in natura per le categorie. Saranno disponibili ristori a fine gara e servizi igienici, ma non docce e spogliatoi.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo vc046@fidal.it o contattare i seguenti recapiti: 348-393.79.09 (Gianfranco Saitta), 335-623.79.24 (Silvano Sartori).

LEGGI ANCHE: Più di 310 babbi natale alla corsa benefica del Fondo Edo Tempia

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook