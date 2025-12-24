La festa di Natale della Rhythmic School. Appuntamento ormai tradizionale quello andata in scena sabato scorso al palasport di Candelo.

Un incontro-evento che ha visto salire in pedana tutte le iscritte alla scuola di ginnastica guidata da Tatiana Shpilevaya. A partire dalle Baby e dai corsi base delle varie annate per giungere ai corsi avanzati, alla pre-agonistica e alla squadra agonistica. Tre di loro fresche della conquista del titolo di campionesse d’ Italia alla recente “Ginnastica in Festa-Winter Edition” di Rimini.

La festa di Natale della Rhythmic School

Pubblico delle grandi occasioni, che ha gremito gli spalti in ogni ordine di posti. E inizio della festa con le esibizioni delle RS-Girls agoniste in performances individuali sempre più complesse e spettacolari. Al termine di questa fase, che ha visto 17 atlete esibirsi a corpo libero, fune, cerchio, palla, clavette e nastro, l’ospite più atteso, peraltro presente con due piccole aiutanti: Babbo Natale. Carico di doni è partito con la sua slitta trainata dalle renne e sospinta dalla polvere magica in un fantastico viaggio intorno al mondo .Toccando tutti i continenti e portando gioia, felicità e doni ai più piccoli, che lo ringraziavano con esibizioni e coreografie nei costumi del luogo.

Si è pertanto attraversato il mare per raggiungere l’Africa, prima nelle savane e poi in Egitto. E’ stata poi la volta dell’Asia con l’India, il Giappone e la Siberia. Da dove il viaggio è ripartito per l’Europa con soste in Francia, Italia e Spagna. Per raggiungere le Americhe con il Brasile, le Hawaii e infine New York. Per poi concludere il viaggio con il ritorno al Polo Nord con la sua slitta. Dove un Babbo Natale stanco ma felice può infine riposare con il cuore pieno di gioia per aver dispensato felicità, serenità ed amicizia.

Le esibizioni

A seguire questo fantastico viaggio, si sono alternate in pedana le bimbe e ragazze dei corsi baby, base, pre-agonistica e agonistica. Ne è uscita una rappresentazione coinvolgente ed emozionante, che ha miscelato le classiche musiche natalizie con i brani tradizionali, attualizzati e coreografati secondo i canoni moderni. Esperimento riuscito con grande successo, che ha divertito ed emozionato il pubblico.

Conclusa la parte di spettacolo, tutte le RS-Girls sono state chiamate a centro pedana per la foto di rito e per gli auguri preparati dalla società.

A concludere la manifestazione la premiazione di tutte le atlete che hanno partecipato, nel corso del 2025, alle gare dei campionati regionali e nazionali Silver e Gold. Non sono mancati i riconoscimenti allo staff, a cui va il merito di aver preparato in modo estremamente performante e aver guidato le ginnaste.

LEGGI ANCHE: L’iridata Anastasia Simakova ospite d’onore della Rhythmic School

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook