La Biellese omaggia il Capitano Lorenzo Mazzia: il club ritira la maglia numero 5. Domenica la cerimonia prima della partita contro il Vado.

La Biellese omaggia il Capitano Lorenzo Mazzia

L’ambiente bianconero si prepara a vivere un week-end carico di emozioni in occasione dell’ultima partita del 2025. #VadoAlloStadio è l’hashtag scelto per promuovere una giornata unica sotto molti punti di vista. Una frase semplice e immediata, che ogni tifoso può fare propria e usare per invitare amici e appassionati a riempire gli spalti dello stadio “Pozzo-Lamarmora”.

#VadoAlloStadio perché, in questo 2025 ormai ai titoli di coda, la Biellese è tornata a essere una realtà centrale per lo sport del territorio. E lo stadio steso un luogo tutto da vivere. #VadoAlloStadio perché arriva il Vado, la prima della classe. Una sfida di alto livello, che richiederà il massimo impegno in campo e una spinta ancora più forte dagli spalti.

(foto credit: Alberto Tesoro / Biellese 1902)

Il club ritira la maglia numero 5

Ma soprattutto #VadoAlloStadio per ricordare e onorare Lorenzo Mazzia, storico capitano bianconero, nel 15esimo anniversario (il 29 dicembre) della sua scomparsa. Con oltre 550 presenze tra il 1984 e il 2005, Mazzia rappresenta un simbolo indelebile della storia della Biellese.

In suo onore, la società ritirerà ufficialmente la maglia numero 5, che verrà calata dal tetto della tribuna centrale dello stadio dai ragazzi di Edilizia Acrobatica. Ad accogliere la maglia una rappresentanza di Vecchie Glorie, che indosseranno una t-shirt celebrativa. Successivamente accompagneranno i giocatori nell’ingresso in campo, prima del fischio d’inizio.

La stessa t-shirt dedicata al Capitano sarà inoltre in vendita presso nello stand del merchandising ufficiale bianconero, allestito all’ingresso dello stadio. L’intero ricavato verrà devoluto all’associazione “Domus Laetitiae” di Sagliano Micca, che da oltre 40 anni si prende cura di persone con disabilità intellettivo-relazionale. Un gesto carico di significato, nel ricordo di Lorenzo, che durante la sua malattia era solito frequentare la Domus.

LEGGI ANCHE: Nel decennale della sua scomparsa Biella omaggia capitan Mazzia

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook