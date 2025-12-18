Domani piste chiuse a Bielmonte. Non c’è pace per la stazione sciistica di casa nostra, che molto spesso durante la stagione invernale deve fare i conti con le bizze del meteo.

Domani piste chiuse a Bielmonte

Lo rendono noto gli ultimi aggiornamenti provenienti direttamente dai canali social di Bielmonte. Tra lunedì e martedì era scesa circa una trentina di centimetri di neve fresca. Purtroppo, però, nella giornata di ieri, mercoledì, ha piovuto. E oggi, tra una nuvola e l’altra sta tornando il cielo sereno.

La neve risulta pertanto molto bagnata e, si legge nella nota diramata dalla stazione stessa, “questo non ci permette di aprire le piste in sicurezza per la giornata di venerdì 19 dicembre. Attendiamo il sereno e speriamo di accogliervi numerosi nei prossimi giorni”.

Contestualmente, da Bielmonte fanno sapere che resta conferma la promozione in vigore da inizio stagione: chi acquista il giornalieri al sabato, torna a sciare gratis la domenica.

LEGGI ANCHE: Nevicata a Bielmonte: piste aperte fino a lunedì 8 dicembre

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook