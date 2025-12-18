A Biella torna il Capodanno in piazza. Sarà Piazza Cisterna a fare da cornice al capodanno 2026. Si torna dunque nella location che già in passato aveva consentito ai biellesi festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Un evento che riprende la tradizione ormai ferma dall’edizione 2019, prima del Covid, quando oltre 4mila erano stati i partecipanti. A curare la direzione artistica sarà Night-Life.it, la struttura organizzativa che ha prodotto i maxi-eventi in Piazza Duomo per la “Notte Rosa” e riportato in auge la “Folle Notte”. E alla quale si devono anche i primi “Capodanni fuori dal comune”.

L’apertura dei varchi e l’accesso alla piazza sono previsti per le 21. Una festa che promette sei ore di musica e dj set ininterrotti fino alle 3 con “Forever Young”. Un viaggio musicale che ripercorre le migliori hit dagli anni Ottanta ai giorni nostri. Format protagonista in estate nelle più prestigiose location d’Italia, anima del ferragosto alla “Capannina” di Forte dei Marmi.

Cast tutto biellese

Un cast artistico tutto biellese che vedrà Filippo Regis affiancato da Niccolo’ Poratelli e l’animazione della Dream Dance Agency di Arianna Quartesan. Anche il pubblico potrà essere protagonista. Basterà una consumazione nei punti bar gestiti da Hemingway per ricevere uno dei bracciali a led che interagiranno comandati direttamente dal palco.

L’ingresso è totalmente gratuito fino al raggiungimento della capienza imposta dalle normative di sicurezza. Un bus navetta gratuito porterà chi vorrà raggiungere il Piazzo fino al parcheggio del Bellone, da dove gli ascensori porteranno nella vicinanze del varco sud.

In caso di maltempo è stato studiato un piano alternativo che prevede lo spostamento dell’evento al Biella Forum.

