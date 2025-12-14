Il PalaPellicone porta bene a Sofia Crucitti. Le ultime sono state settimane ricche di soddisfazioni per la 15enne atleta biellese.

La portacolori dell’Artesport di Cossato ha infatti conquistato due importantissime medaglie sui tatami di Ostia, quartier generale della Fijlkam. Risultati che l’hanno confermata come una delle migliori interpreti della Penisola per quanto riguarda la specialità del kata (forme).

Prima è salita sul terzo gradino del podio nella categoria Cadette dell’Open League. Prestigiosa competizione nazionale che l’ha vista masticare amaro in semifinale per la sconfitta (con tre decimi di punto) contro la torinese Beatrice Dublino. Ha però avuto il merito di non lasciarsi abbattere, aggiudicandosi poi la “finalina” di consolazione a spese della cremonese Martina Beretta.

Ancora meglio ha saputo fare pochi giorni in occasione dei Campionati Italiani riservati alla categoria Juniores. Peraltro una categoria superiore a quella di appartenenza, che appunto è la Cadette.

La cavalcata tricolore

Una settantina le karateka ai nastri di partenza, tutte decisamente agguerrite. Crucitti ha iniziato la sua avventura eliminando la cremonese Israa Hafez. Successivamente si è sbarazzata della genovese Camilla Viacava e poi della bresciana Marta Mallegni. Nell’ultimo round della pool a quattro ha dimostrato a tutti il suo valore. E si è meritata il punteggio più alto dell’intera gara da parte dei giudici al termine dell’incontro che la vedeva opposta alla fiorentina Marta Andreini.

Il suo cammino perfetto è proseguito nel tabellone di finale, dove ha vinto la sfida contro la torinese Sofia Dublino, la vincitrice della già citata Open League. E nella finalissima si è imposta ai danni della stessa Beatrice Dublino, prendendosi così la personalissima rivincita e conquistando medaglia d’oro e titolo nazionale.

