Argento iridato e addio. E’ mancata la ciliegina sulla torta. Lo ha detto anche lei stessa pochi minuti dopo la conclusione di quello che è stato l’ultimo match della sua carriera.

Una carriera che però non aveva per niente bisogno di questa “ciliegina sulla torta”. Una carriera che già di per sé è clamorosa. Nicole Perona ha infatti detto addio al settore agonistico conquistando l’ennesima medaglia iridata della sua carriera.

Argento iridato e addio

Perona ha indossato un ultima volta la maglia azzurra in occasione dei Campionati del Mondo Wako di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Impegnata nella categoria 52 kg della specialità full contact di kick-boxing. Perona aveva di fatto già annunciato in precedenza che questo sarebbe stato l’ultimo appuntamento della sua carriera sul ring.

Seconda testa di serie, la biellese ha dominato il primo incontro con britannica Stephanie Killick (sconfitta lo scorso anno ad Atene nella semifinale degli Europei). L’italiana ha risolto la pratica dei quarti di finale imponendosi con giudizio unanime dei giudici. Medesimo risultato in semifinale, dove ha avuto la meglio sulla testa di serie numero 2 del tabellone, la finlandese Elsa Narhi.

La finalissima, “l’ultimo ballo” come lo aveva definito lei stessa è stata il remake della finale che lo scorso anno aveva assegnato alla “nostra” l’oro continentale. Di fronte la norvegese Oliva Braastad, prima favorita del seeding. Purtroppo l’esito del match non è stato quello sperato e la scandiva ha avuto la meglio, prendendosi la medaglia d’oro e il titolo iridato.

Un argento che vale oro

Ma per Nicole Perona non si tratta assolutamente di una sconfitta. L’argento conquistato rappresenta ancora una volta un attestato di grandezza di una carriera che ha avuto pochi eguali tanto in Italia quanto nel mondo intero. E la standing ovation del pubblico, con lei abbracciata dalla bandiera tricolore, ne è la più bella delle testimonianze.

“E’ finita ragazzi. Saluto la maglia azzurra, da atleta, sapendo di aver donato tutta me stessa a questo mondo. Mi dispiace non aver chiuso con la ciliegina sulla torta per voi, ma spero davvero di aver lasciato qualcosa di grande a questo mondo. A tutti voi, sempre dalla mia parte: grazie”. Questo il messaggio che Perona ha lasciato ai suoi profili social.

LEGGI ANCHE: Nicole Perona sul trono continentale

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook