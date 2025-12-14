E’ ora di regalare una Pigotta di Natale. Anche quest’anno l’associazione “Cucito in scena” scende in campo al fianco di Unicef con la “Campagna Pigotta”.

Iniziativa che ha l’obiettivo di costruire pozzi e scuole e portare vaccini, alimenti e assistenza medico-sanitaria ai bambini in difficoltà nel mondo.

Dopo le “Pigotte Alpine” dello scorso febbraio, l’associazione torna a proporre, in occasione del Natale, le bambole dal cuore di stoffa che ogni anno salvano migliaia di vite. Fautrice del progetto nel Biellese è Marcella Rossetti, presidente di “Cucito in scena”. Che si è impegnata a realizzarle con l’aiuto di un gruppo di volontarie. E in collaborazione con la Scuola Primaria “T. G. Cridis”, la casa di riposo “Belletti Bona” e “La Baraggia Santa Cecilia” di Candelo, sezione diurna ed RSA.

Le pigotte vengono assemblate a partire dai materiali messi a disposizione da Unicef, la gommapiuma e le sagome. Vengono poi cuciti i capelli e i vestiti, ricavati dalla lana e dalle stoffe, e i tratti del viso disegnati.

L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti Unicef.

Le bambole si possono trovare nella sede di “Cucito in scena” in Corso Risorgimento 15/C a Biella domenica 14 e domenica 21 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Oppure in settimana su appuntamento.

Per info contattare Marcella al numero 334-148.78.82.

