A Mongrando ha aperto un nuovo polo sanitario e farmaceutico. Una realtà che conta sulla presenza di un gruppo di medici di base, veterinari, una farmacia e molti altri servizi sanitari.

«Congratuliamo per la realizzazione del nuovo polo farmaceutico in via Provinciale a Mongrando – spiegano dal gruppo di minoranza “Mongrandomani” -. Si tratta di una struttura all’avanguardia, innovativa e che coinvolge tanti lavoratori e professionisti del nostro territorio. Un impianto nuovo, proiettato al futuro e con una visione a lungo termine, elemento essenziale per la nostra valle e non solo. Un progetto che molti ci invidiano, portato avanti da dei ragazzi che hanno creduto nel nostro territorio e di cui dobbiamo essere fieri e orgogliosi».

Nella struttura sono presenti la farmacia, gli ambulatori che ospitano quattro medici di base, veterinario, ambulatori per esami e un centro estetico.

«Sarà veramente un punto essenziale per il benessere e la salute dei nostri cittadini. Offrendo un servizio completo sotto ogni punto di vista – concludono i consiglieri d’opposizione -. Un vero motivo di vanto per tutti noi».

«Sono orgoglioso e felice della riuscita di questi ragazzi che, con coraggio hanno preso in mano un’eredità difficile come quella del Dottor Gallina – commenta il capogruppo Yurj Rosso -. Sono stati bravi e capaci, facendola diventare un gioiello del paese».

«L’apertura di questo centro sanitario – commenta il primo cittadino Michele Teagno – è motivo di vanto per tutti noi. Contribuisce a una migliore vivibilità per i cittadini».

