Stefano Morino due volte d’argento. L’atleta biellese ha centrato un doppio secondo posto nella prestigiosa gara di body building andata in scena a Bussolengo.

Morino è salito sul secondo gradino del podio in altrettante categorie di peso, a riprova di uno stato di forma eccellente. «Due secondi posti che valgono tantissimo. Ora punto alla competizione per il titolo italiano, a Pomezia Terme – aggiunge -. Sono contento dei continui passi avanti, che testimoniano la bontà degli allenamenti. I tanti sacrifici stanno dando i loro frutti. Speriamo ora di poter salire sul gradino più alto del podio, dopo una serie di avvicinamenti importanti».

La manifestazione in terra lombarda era organizzata dalla Ifbb Italy, una delle federazioni più blasonate nel mondo del culturismo. Morino ha gareggiato sia nella categoria “man physique beginner” sia nella “man physique-176cm”, sfiorando il gradino più alto del podio in entrambe le sfide.

«I due argenti sono pesanti perché ottenuti a pochi punti di distanza dai vincitori, secondo le votazioni dei giudici – spiega -. Ma basta guardare indietro… Continuerò ad allenarmi, puntando sempre più in alto. Intanto ringrazio il mio preparatore Stefano Croccolino e Mauro Garolla della palestra Fitness Club di Ponderano, senza di loro non avrei raggiunto determinati traguardi».

