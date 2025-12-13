Sabato 27 dicembre torna “Natale da Numeri 1”. Una intera giornata dedicata a un ruolo estremamente dedicato: quello del portiere.

Si ripropone puntualmente anche questo inverno l’ormai tradizionale appuntamento dedicato alla preparazione di coloro che sono designati a difendere la porta dal calcio. Stiamo parlando di “Natale da Numeri 1”.

Sabato 27 dicembre torna “Natale da Numeri 1”

Organizzato dalla scuola “Vita da Numeri Uno Project” di Mario Capece, con la collaborazione di Alessandro Ramella, lo stage giunge all’edizione numero sette. Ed è in programma sabato 27 dicembre a Biella, sul campo sintetico di Corso 53° Fanteria. L’iniziativa è riservata agli estremi difensori, maschi e femminile nati tra il 2007 e il 2018.

La scuola ha uno stretto rapporto di collaborazione con uno degli stage più importante d’Italia. Vale a dire lo “Stage Portieri Antonio Mirante” di Francavilla Fontana, riconosciuto ufficialmente dalla Uefa e affiliato all’associazione Soccer School Goalkeeper World.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 345-041.78.61.

