Biella premia i suoi campioni. E’ tutto pronto per la grande festa di fine anno dello sport di casa nostra.

Come da tradizione, nei giorni che precedono il Natale va in scena la cerimonia della consegna delle benemerenze del Coni. Evento che premia atleti e associazioni sportive che si sono particolarmente distinte nel corso dell’ultima stagione per meriti agonistici oppure organizzativi.

L’appuntamento è fissato appunto per domani, lunedì 15 dicembre, a partire dalle 20.45, nei saloni dell’Auditorium di Città Studi. Una serata dal titolo evocativo: “Una notte piena di stelle – Radici e ali: lo Sport che lascia il segno”. Il tema guida di questa edizione richiama l’essenza più profonda dello sport. Le radici, fatte di storia, valori, impegno quotidiano e tradizioni che hanno costruito il movimento sportivo biellese. E le ali, simbolo degli ideali che spingono verso il futuro, dei sogni di chi inizia oggi, della capacità di guardare oltre i propri limiti.

Biella premia i suoi campioni

In particolare evidenza

Benemerenze del Coni Nazionale, attribuite a coloro che si sono distinti per il loro contributo al mondo dello sport.

Stella di bronzo al merito sportivo: Giorgio Borrione.

Palma d’argento al merito tecnico: Maurizio Feggi.

Palma di bronzo al merito tecnico: Andrea Crucitti, Donatella Eterno.

Medaglia di bronzo al merito atletico: Daniele Antoniotti, Morgan Bertuzzi, Giorgia Destefani, Vittoria Sofia Giublena, Gabriele Graziano, Paola Strona, Renzo Vergnasco.

In azzurro

Nel corso della serata verranno premiati tutti gli atleti biellesi che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2025, hanno conquistato un titolo nazionale oppure vestito la maglia azzurra.

Atletica leggera: Gabriele Beltrami, Rosetta La Delfa, Francesca Foglio, Maria Costanza Moroni, Chiara Munaretto, Nicole Orlando, Isabella Pastore.

Automobilismo: Andrea Bagatello, Giovanni Bonino, Giuseppe D’Angelo, Aldo Gentile, Corrado Pinzano, Serena Rodella, Giuliano Santi, Jessica Tasinato.

Calcio: Edoardo Motta, Edoardo Rastello.

Danza Sportiva: Sara Rossi, Alessio Costanzo.

Ginnastica: Arianna Bocchio, Giorgia Maria Bonifacio, Alice Cola, Artemisia Iorfino.

Karate: Francesca Crucitti, Sofia Crucitti.

Kick-boxing: Leonardo Biondo, Francesca Coppola.

Nuoto: Pietro Remorini.

Nuoto pinnato: Valentina Basso, Michela Aruni Biolcati.

Scherma: Vittoria Siletti.

Sci alpino: Luca Ballaré.

Sci nautico a piedi nudi: Paola Aimone.

Squash: Asd Biella Squash.

Tiro militare: Leonardo Buffa.

Triathlon: Costanza Antoniotti, Alessandra De Giugno.

Società

Saranno inoltre assegnati riconoscimenti alle società sportive che hanno ottenuto risultati di rilievo: Biellese 1902, per la promozione in serie D; Biella Rugby Club, per la promozione in serie A Elite.

Un riconoscimento anche alle società storiche che celebrano almeno cinquant’anni di attività continuativa. Asd Fulgor Chiavazzese e Ginnastica Lamarmora, 50 anni. Usd Valdilana Biogliese, 70 anni. Gsd San Lorenzo e Unione Giovane Biella, 80 anni. Unione Ciclo Alpina Biellese 1925, 100 anni.

In chiusura verrà conferito un premio speciale a Chiara Perona, un riconoscimento che vuole sottolineare non solo i risultati, ma anche la forza ispiratrice dei percorsi personali.

L’intera manifestazione sarà attraversata da un filo conduttore fatto di stelle, di storie sportive che brillano, di emozioni condivise e anche da alcune sorprese che renderanno la notte ancora più ricca.

