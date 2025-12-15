AttualitàBiella
La settimana si apre con il maltempo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 15 dicembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
La notte porta un cielo caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si attestano intorno ai 5°C. La velocità del vento è moderata, oscillando tra 1 e 4 km/h, prevalentemente da sud ovest. L’umidità si mantiene alta, intorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza attorno ai 1027 hPa.
Durante la mattina, il cielo rimane nuovamente coperto, con temperature che salgono gradualmente fino a raggiungere circa 8,7°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa è significativa, con il 67% di nuvole. I venti continuano a soffiare con intensità moderata e l’umidità si mantiene attorno al 64%.
Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiscono sostanziali cambiamenti. Il cielo resta coperto e le temperature si stabilizzano attorno ai 9°C. La velocità del vento si riduce, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla. L’umidità può aumentare fino al 70%.
La sera si presenta con un cielo ancora coperto e le temperature scendono leggermente, attestandosi intorno ai 7,4°C. Le condizioni di umidità rimangono elevate e si registrano anche delle precipitazioni leggere nella parte finale della giornata, con una pioggia prevista di circa 0,75 mm.
In sintesi, le previsioni indicano una giornata caratterizzata da un clima umido e nuvoloso, con temperature fresche e qualche pioggia prevista in serata.
