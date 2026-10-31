Il Biella Rugby e la Coppa Italia. Tocca alla nazionale e dunque l’attività agonistica in Italia si ferma. O meglio rallenta.

Il campionato di serie A Elite, archiviate le prime due giornate, osserva un paio di week-end di pausa e lascia spazio alla Coppa Italia. La kermesse tricolore aveva già giocato le tre partite iniziali prima del via della regular season e ora torna protagonista.

Niente riposo, dunque per il Biella Rugby. Anche se la Coppa Italia, è bene ricordarlo, non ha certo il medesimo appeal del massimo campionato. E’ altrettanto vero, però, che nessun vada in campo per perdere. E dunque l’attenzione sarà sempre ai massimi livelli, in modo tale da onorare al meglio l’impegno agonistico e soprattutto la maglia.

Il Biella Rugby e la Coppa Italia

Il XV gialloverde giocherà domani (kick-off alle 14) in trasferta a Piacenza. Ospite dei Lyons in una sfida che mette di fronte due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione. Il bilancio delle prime tre giornate racconta di un cammino finora complicato per entrambe le compagini. Biella occupa il penultimo posto in classifica con 3 punti, mentre i Lyons hanno raccolto un solo punto. Tre sconfitte per parte, ma con un percorso differente da considerare.

L’avvio dei gialloverdi aveva lasciato intravedere segnali incoraggianti. Contro le Fiamme Oro, in una partita combattuta fino all’ultimo pallone e conclusa sul 29-30, Biella aveva conquistato due punti di bonus. La settimana successiva, sul campo del Viadana, era arrivato un altro bonus offensivo, frutto delle quattro mete realizzate. Poi, nell’ultima uscita contro il Valorugby, una prestazione da dimenticare e un 49-0 che ha lasciato il segno.

Continuità

La trasferta di Piacenza rappresenta un’occasione per voltare pagina e ritrovare continuità. Di fronte ci saranno dei Lyons che, al di là dei risultati, hanno mostrato di poter sviluppare un rugby interessante, come sottolineato anche da Alberto Benettin. «Giocare a Piacenza evoca sempre bei ricordi (al “Beltrametti” domenica 1° giugno 2025 il Brc battè Parabiago nella finale play-off di serie A conquistando la storica promozione in Elite, ndr) – ha detto il coach -. Andiamo ad affrontare i Lyons, una formazione che ha messo in mostra un gran bel gioco, soprattutto nella gara con Parabiago. Sarà per noi una bella prova».

Il tecnico gialloverde anticipa anche possibili novità nella formazione, nell’ottica di ampliare le soluzioni a disposizione dello staff e offrire a tutti l’opportunità di mettersi in evidenza. «Probabilmente mischieremo un po’ le carte, alla ricerca di nuove soluzioni. Il gruppo è decisamente carico e sono sicuro che chiunque scenderà in campo darà il massimo per onorare la maglia e guadagnarsi, per le successive partite, un posto in squadra».

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