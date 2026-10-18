Biella Rugby espugna Mogliano Veneto 32-31

Ci sono vittorie che valgono più dei punti che portano in classifica. Perché arrivano su un campo difficile, contro un avversario che in casa sa cambiare pelle, e soprattutto perché premiano una squadra capace di soffrire, restare dentro la partita e trovare lucidità quando il margine di errore si riduce a zero. Biella Rugby comincia così la propria avventura nel Soladria Serie A Elite 26/27: espugnando lo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto per 32-31, al termine di una sfida intensa, combattuta fino all’ultimo pallone e decisa dal piede di Daniel Donato a tempo praticamente scaduto.

Cinque punti in classifica

Cinque punti in classifica per i gialloverdi, due per i padroni di casa. Ma, al di là del bottino, c’è il valore di un successo costruito con una prestazione difensiva di spessore e una gestione della partita più ragionata del solito. Esattamente ciò che serviva per inaugurare il campionato con il piede giusto.

Soddisfatto coach Alberto Benettin, che al termine della gara sottolinea soprattutto il valore del risultato e la solidità mostrata dai suoi uomini: “Sono contentissimo. Vincere qui è difficilissimo! Usciamo dal campo di Mogliano davvero soddisfatti. È un campo difficile, dove abbiamo fatto una buona partita. Super in fase difensiva. Abbiamo giocato un po’ più strategicamente rispetto al solito e devo dire che le scelte fatte spesso hanno messo pressione all’avversario. In alcune occasioni siamo stati fortunati, ma anche svegli a cogliere le opportunità che ci si sono presentate”. Poi la riflessione si sposta si sposta sul lavoro che attende il gruppo: “Prima giornata, prima vittoria: questo campionato comincia bene. Parola d’ordine da oggi: umiltà e lavoriamo sodo”.

Il tabellino

Mogliano Veneto Rugby vs Biella Rugby Club 31-32 (17-22)

Marcatori: p.t. 1’ m. Tizzano (5-0); 5’ m. Binelli tr. Donato (5-7); 11’ m. Bozzoni tr. Donato (5-14); 15’ m. Padovani tr. Sefoor (12-14); 28’ cp. Donato (12-17); 34’ m. Dorronsoro (17-17); 37’ m. Bozzoni (17-22). s.t. 43’ m. tecnica (24-22); 47’ m. De Sanctis tr. Donato (24-29); 76’ m. Magni tr. Andretti (31-29); 80’ cp. Donato (31-32)

Mogliano Veneto Rugby: Padovani; Schiabel (21’ Campanati), Dal Zilio (Cap.), Magni, Drago A. (53’ Andretti); Sefoor (59’ Teneggi), Tizzano; Liut (67’ Carraro), Brevigliero, Pettinelli; Lazzaroni (62’ Spreafichi), Pontarini; Genovese (62’ Vallesi), Dorronsoro (61’ Stefani), Gentile (62’ Brasini). Non entrati: Stefani, Brasini, Vallesi, Spreafichi, Carraro, Andretti, Teneggi, Campanati

Allenatore: Samuel Peter Hidalgo Clyne

Biella Rugby Club: De Sanctis; Binelli, Foglio Bonda, Cruciani (68’ Ghelli), Bozzoni; Donato, Loro (68’ Dabalà); Nasove, J.B. Ledesma (33’-41’ Barilli), De Biaggio; Kone (20’ Protto), Eschoyez; Zocchi (52’ M. Ouattara), Muli (52’ Musajo), De Lise (Cap.) (41’ J.M. Ledesma). Non entrati: J.M. Ledesma, T. Outtara

Allenatore: Alberto Benettin

Arbritro: Lorenzo Negro

AA1: Luca Bisetto AA2: Ferdinando Cusano

quarto uomo: Marco Vianello

TMO: Filippo Bertelli

Cartellini: 33’ giallo Loro (Biella Rugby Club); 43’ giallo Bozzoni (Biella Rugby Club); 67’ giallo Pettinelli (Mogliano Veneto Rugby); 75’ giallo Eschoyez (Biella Rugby Club)

Calciatori: Sefoor (Mogliano Veneto Rugby) 1/3; Andretti (Mogliano Veneto Rugby) 1/1; Donato (Biella Rugby Club) 5/6

Note: Giornata fresca e soleggiata, terreno in ottime condizioni., spettatori circa 1000.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 2; Biella Rugby Club 5

Soladria Player of the Match: Daniel Donato (Biella Rugby Club)

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