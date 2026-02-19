Esordio in Eccellenza per il 2010 Ahmed Mouatamid. Domenica ha debuttato con la Fulgor Chiavazzese RV sul campo dell’Aygreville.

Un giorno speciale. Un giorno che verrà ricordato. Il giovane attaccante della squadra Under16 ha debuttato in prima squadra domenica, in occasione della trasferta di Montjovet. Una sfida importante, un vero e proprio scontro salezza, terminato con il risultato di 2-0 in favore dell’undici blucremisi.

Mouatamid viene regolarmente convocato in Rappresentativa regionale e lo scorso a dicembre ha partecipato anche al Raduno Nazionale Area Nord. Determinante sotto porta, con oltre 100 reti realizzate in poco più di due stagioni.

«E’ un piccolo sogno che si avvera – ha rivelato il ragazzo -. Giocare qualche minuto con giocatori più grandi e più esperti, di categoria superiore, è stata un’opportunità enorme».

«E’ un elemento importante – ha aggiunto mister Giuseppe Albertini, che ha già avuto modo di lavorare con lui nelle giovanili la scorsa stagione e nelle prime settimane di quella attuale -. Spero di poterlo allenare anche durante la settimana, è un ragazzo molto importante per la nostra società».

