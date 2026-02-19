Seguici su

Bielmonte: esercitazioni del soccorso alpino

Una trentina di operatori impegnati in vari scenari potenziali.

Pubblicato

1 minuto fa

il

bielmonte

Bielmonte: esercitazioni del soccorso alpino. Una trentina di operatori impegnati in vari scenari potenziali domenica scorsa, 15 febbraio.

Bielmonte: esercitazioni del soccorso alpino

Una intensa giornata di addestramento nel prestigioso comprensorio sciistico laniero. I soccorritori, provenienti dalle varie stazioni della 22esima delegazione Biellese hanno appunto operato in quelli che appunto potrebbero essere i vari scenari in un ambiente invernale.

Sono state svolte simulazioni tecniche e sanitarie. A rotazione il personale è stato impegnato nelle varie attività di soccorso per le quali potrebbe essere chiamato ad intervenire in questo periodo. Ricerca in valanga con Artva. Tecniche di disseppellimento e immobilizzazione. Trasporto con barelle da neve sia in pista che fuoripista. Tecniche di recupero e calata. Questi i principali argomenti affrontati.

La giornata, come di consueto, si è conclusa con un debriefing per approfondire e commentare le varie manovre sul campo.

Fondamentale il supporto organizzatori della società Icemont, che si occupa della gestione del comprensione di Bielmonte.
