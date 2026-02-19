AttualitàBiella
Via ai lavori sotto al ponte del Cervo
Anas prevede di concludere la ristrutturazione entro la fine dell’anno
Via ai lavori sotto al ponte del Cervo. Anas prevede di concludere le operazioni di ristrutturazione entro la fine di quest’anno.
Sono iniziati oggi i lavori di costruzione di una paratia di pali infissi nell’alveo del torrente Cervo. Serviranno a protezione delle pile del ponte sul medesimo torrente situato lungo la strada statale 758 “Masserano-Mongrando”, a Biella. L’infrastruttura, come noto, funge da tratto di congiunzione tra la città e la superstrada.
Le lavorazioni interessano esclusivamente le aree nell’alveo del torrente e non sono previste limitazioni al traffico lungo la statale.
L’intervento prevede la realizzazione di una paratia di pali, come detto, della lunghezza complessiva di circa 160 metri, per un investimento pari a circa 2,7 milioni di euro. In questa prima fase le attività sono concentrate nell’allestimento del campo base. E nella realizzazione delle rampe per il transito dei mezzi d’opera dall’argine alle aree di lavoro nel letto del torrente.
Il completamento delle lavorazioni è appunto previsto entro l’anno.
