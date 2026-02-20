Seguici su

AttualitàBiellese Orientale

Blocco di cemento finisce contro il carro funebre

Paura a Mottalciata

6 minuti fa

Paura nei giorni scorsi a Mottalciata. Un autoarticolato che viaggiava lungo la via principale del paese avrebbe perso un blocco di cemento che stava trasportando. Il pezzo è finito su un carro funebre, al momento vuoto, che avrebbe riportato danni alla carrozzeria. Non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta l’Arma die carabinieri per i rilievi del caso.

