AttualitàBiellese Orientale
Blocco di cemento finisce contro il carro funebre
Paura a Mottalciata
Blocco di cemento finisce contro il carro funebre
Paura nei giorni scorsi a Mottalciata. Un autoarticolato che viaggiava lungo la via principale del paese avrebbe perso un blocco di cemento che stava trasportando. Il pezzo è finito su un carro funebre, al momento vuoto, che avrebbe riportato danni alla carrozzeria. Non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta l’Arma die carabinieri per i rilievi del caso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia2 giorni fa
Scende dall’auto in panne e viene travolto: morto un uomo di soli 50 anni
Attualità1 giorno fa
L’Elettrotecnica Capra chiude dopo 111 anni d’attività
Circondario2 giorni fa
Addio a Filippo Perin, morto a soli 51 anni
Attualità2 giorni fa
Il Patio saluta Pollone con una cena benefica a favore della mensa di via Novara
Biella24 ore fa