A Brusnengo i ladri scappano a mani vuote

Ignoti si sono introdotti in una casa di Brusnengo nei giorni scorsi. Dopo aver forzato una porta finestra dell’appartamento di un condominio i malviventi hanno rovistato tra le stanze. Ma sono scappati a mani vuote forse disturbati dall’arrivo dei residenti degli alloggi vicini.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook