A Brusnengo i ladri scappano a mani vuote

I malviventi disturbati dai vicini di casa che rientravano nel condominio

Ignoti si sono introdotti in una casa di Brusnengo nei giorni scorsi. Dopo aver forzato una porta finestra dell’appartamento di un condominio i malviventi hanno rovistato tra le stanze. Ma sono scappati a mani vuote forse disturbati dall’arrivo dei residenti degli alloggi vicini.

