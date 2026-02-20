AttualitàBiellese Orientale
A Brusnengo i ladri scappano a mani vuote
I malviventi disturbati dai vicini di casa che rientravano nel condominio
A Brusnengo i ladri scappano a mani vuote
Ignoti si sono introdotti in una casa di Brusnengo nei giorni scorsi. Dopo aver forzato una porta finestra dell’appartamento di un condominio i malviventi hanno rovistato tra le stanze. Ma sono scappati a mani vuote forse disturbati dall’arrivo dei residenti degli alloggi vicini.
