Pronto Luigi? Linea diretta con Sale & Pepe

Sale e pepe oggi è anche telefonico. Pronto Luigi? Dall’altro capo del telefono, un signore che dice di chiamarmi dall’ospedale di Biella/Ponderano sapendo che sono in… Consiglio Comunale. La sua è sostanzialmente una richiesta di aiuto, un chiarimento sul pagamento dei parcheggi per chi deve recarsi in visita, più volte in una stessa giornata, ad un proprio congiunto. “Capisco che sia necessario pagare una certa cifra per la sosta, ma non ogni volta nello stesso giorno che devo necessariamente venire in ospedale. Lo trovo ingiusto…”.

Ecco, ho voluto, sostanzialmente, riportare un esempio concreto di come i cittadini, specie quelli appartenenti alle fasce più deboli vivono il caro vita di tutti i giorni che si ripercuote anche su un biglietto del parcheggio. Non è una banalità, è un segno dei tempi che viviamo in cui la gente comune si ritrova accerchiata dal questo continuo aumento del costo della vita. Non entro nel merito “tecnico” del contenuto della richiesta che attraverso queste righe giro a chi di dovere (immagino ci sia la possibilità di fare un abbonamento giornaliero magari con uno sconto, chissà), tuttavia a Biella c’è poco da stare allegri. Tassa di soggiorno, caro parcheggi anche in città con l’aumento portato a 1,5 euro all’ora, l’aumento del prezzo dei biglietti dei treni nonostante i continui disservizi sui binari (sono state raccolte 7 mila firme in Piemonte, di cui mille in provincia per contrastare questo provvedimento).

Il tutto mentre, e lo avevamo previsto ampiamente da queste righe, il progetto dell’elettrificazione della Biella Novara rimane per l’ennesima volta sulla carta (forse nemmeno lì), saltano i treni diretti nel week end per Torino, si annunciano nuovi disagi per viaggiatori e pendolari su Milano con bus sostitutivi e cambi di capolinea. Insomma, un disastro che conferma una volta di più come la politica dell’annuncio, posta in essere da tutta la classe politica locale, regionale e non, sia arrivata ad un binario morto. E mentre succede tutto questo, nella quasi totale indifferenza dei nostri amministratori, a Biella scoppia il caso del “Concertozzo”, manifestazione in programma il prossimo 27 giugno in piazza Falcone e che rischia di saltare a causa della vibrante protesta degli ambulanti (porteranno i furgoni in città) che per quella data non vogliono perdere un giorno di lavoro. La manifestazione vedrà l’esibizione di Elio e le Storie… Tese (mai nome fu più appropriato visto la situazione…), di una serie di musicisti emergenti (come non citare il grande Tony Pitone) ma anche l’iniziativa PIZZAUT, un progetto sociale che si ripromette di impegnare ragazze e ragazzi autistici nel settore del food per offrire loro un’opportunità di lavoro, di crescita, di futuro.

Ecco forse varrebbe la pena partire da questi aspetti della manifestazione prima di minacciare di scendere in piazza per un giorno di lavoro mancato: non ci sono furgoni che tengano, per questi ragazzi questa occasione può rappresentare tantissimo. Sono fiducioso che il sindaco, ancora una volta, sul tema mercato in genere e su questa ennesima protesta saprà trovare il giusto compromesso (una giornata sostitutiva?) per placare gli animi e riportare il dibattito su questo tema alla sua giusta dimensione. D’altronde febbraio sta finendo rapidamente, dopo viene…Marzio !!!

