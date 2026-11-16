Due nuove cinture nere per il Quadrifoglio Karate al termine di una una giornata all’insegna dello sport, della passione e della soddisfazione.

Lo scorso 7 novembre a Leinì si sono svolti gli esami di graduazione Fijlkam per ottenere la cintura nera. Nell’occasione gli atleti biellesi si sono distinti per preparazione e determinazione, raggiungendo risultati di grande rilievo.

Due nuove cinture nere per il Quadrifoglio Karate

La società di Valdilana, guidata dai maestri Valter Broglio e Moreno Lorenzini, ha dunque festeggiato la cintura nera I dan del giovane Leonardo Cappio. Che ha superato brillantemente le prove d’esame, coronando mesi di impegno costante e allenamento. Grande soddisfazione anche per Marco Broglio, che ha raggiunto il III dan.

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