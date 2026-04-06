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Ad Alagna il grande spettacolo del Freeride Paradise Contest

Sabato 11 aprile il calendario internazionale farà tappa nel comprensorio valsesiano

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ad alagna il grande spettacolo del freeride paradise contest

Ad Alagna il grande spettacolo del Freeride Paradise Contest. Per la prima volta una tappa ufficiale del Freeride World Tour Junior arriva in Italia e lo fa in Valsesia.

L’11 aprile il calendario internazionale del freeride giovanile farà tappa nel comprensorio valsesiano con il Freeride Paradise Contest. Un appuntamento che porterà sulle nevi del Monte Rosa quasi 120 giovani talenti dello sci e dello snowboard fuoripista.

Ad Alagna il grande spettacolo del Freeride Paradise Contest

La scelta di Alagna non è casuale. A rendere possibile l’arrivo di questa competizione internazionale è stata la collaborazione tra Barberi Rubinetterie, lo Sci club Valsesia Freelines e Monterosa Ski. Realtà che hanno creduto nel valore sportivo e promozionale dell’iniziativa e hanno lavorato insieme per portare in Valsesia un evento di riferimento per il freeride giovanile.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Alagna e con il supporto operativo delle Guide di Alagna. Il programma prevede ben nove categorie di gara, suddivise tra Under14, Under16 e Under18, con competizioni dedicate sia allo sci che allo snowboard per ragazzi e ragazze.

Sono attesi quasi 120 atleti da 12 paesi, non solo europei. Un evento che porterà nel territorio un pubblico internazionale e l’occasione di scoprire da vicino quello che da anni identifica il Monte Rosa come un vero Freeride Paradise.

Le gare

Le gare si disputeranno su una facciata in quota oltre Pianalunga, nella zona dell’Olen, uno dei versanti più spettacolari e tecnici dell’area sciistica. Al termine della giornata le premiazioni si terranno ad Alagna paese.

Nel caso in cui le condizioni meteo non permettessero lo svolgimento della competizione nella giornata di sabato, l’evento verrà recuperato domenica 12 aprile.

Per approfondire il mondo del freeride e seguire da vicino il circuito, tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.freerideworldtour.com. E e sulla pagina dedicata all’evento www.freerideparadisecontest.it.
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