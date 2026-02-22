Seguici su

Bielmonte, sciatrice si frattura entrambe le gambe

Terribile incidente questa mattina sulle piste di Bielmonte. Durante la prova di una gara, una sciatrice ha subito una rovinosa caduta fratturandosi entrambe le gambe.

Dopo  il primo, complesso intervento del Soccorso Piste, l’atleta è stata elitrasportata in ospedale.

Al momento non si hanno altri particolari.

