CronacaValli Mosso e Sessera
Bielmonte, sciatrice si frattura entrambe le gambe
Bielmonte, sciatrice si frattura entrambe le gambe
Terribile incidente questa mattina sulle piste di Bielmonte. Durante la prova di una gara, una sciatrice ha subito una rovinosa caduta fratturandosi entrambe le gambe.
Dopo il primo, complesso intervento del Soccorso Piste, l’atleta è stata elitrasportata in ospedale.
Al momento non si hanno altri particolari.
LEGGI ANCHE: Vi scongiuro, restituitemi i miei adorati gatti
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità11 ore fa
Ecco la vera ricetta della polenta concia
Cronaca1 giorno fa
Trovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni, è stato giustiziato
Circondario12 ore fa
Donna investita nel parcheggio della Bennet
Cronaca1 giorno fa
Moto in fiamme, centauro gravissimo
Biella1 giorno fa