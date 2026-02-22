CossateseCronaca
Donna di 40 anni ubriaca a Cossato
Portata in ospedale
Era a terra, urlava e piangeva. L’hanno trovata così ieri i carabinieri di Bioglio. Si tratta di una donna di 40 anni, senza fissa dimora. Il fatto è accaduto a Cossato. La sventurata era completamente ubriaca.
Si è giustificata dicendo di avere litigato con il fidanzato. In realtà, sembra che più volte sia stata segnalata per alcolismo.
E’ stata ricoverata all’ospedale di Biella in attesa di smaltire la”sbornia”.
