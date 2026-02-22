Seguici su

CossateseCronaca

Donna di 40 anni ubriaca a Cossato

Portata in ospedale

Pubblicato

18 secondi fa

il

Donna di 40 anni ubriaca a Cossato

Donna di 40 anni ubriaca a Cossato

Era a terra, urlava e piangeva. L’hanno trovata così ieri i carabinieri di Bioglio. Si tratta di una donna di 40 anni, senza fissa dimora. Il fatto è accaduto a Cossato. La sventurata era completamente ubriaca.

Si è giustificata dicendo di avere litigato con il fidanzato. In realtà, sembra che più volte sia stata segnalata per alcolismo.

E’ stata ricoverata all’ospedale di Biella in attesa di smaltire la”sbornia”.

LEGGI ANCHE: Bielmonte, sciatrice si frattura entrambe le gambe

 

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.