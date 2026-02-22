Cane morde cane, arrivano i carabinieri

I carabinieri sono intervenuti ieri a Biella, in piazza San Paolo, verso le 7,40 del mattino, per derimere un contenzioso fra proprietari di cani. A quanto pare, un animale è stato morso da un altro.

La donna che ha avuto il cane aggredito ha 47 anni e risiede in città. L’altro animale è di proprietà di un uomo di 44 anni di Occhieppo Inferiore. Fra i due umani è nato un alterco e così la donna ha chiesto aiuto ai militari dell’Arma.

I carabinieri hanno riportato la calma, informando i contendenti delle facoltà di legge.

LEGGI ANCHE: Donna di 40 anni ubriaca a Cossato

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook