CronacaValli Mosso e Sessera
I ladri rubano una collezione di conchiglie
Furto a Campore
I ladri rubano una collezione di conchiglie
Ci sono i topi d’alloggio e quelli di cantina. Questi ultimi nei giorni scorsi hanno colpito in un condominio di frazione Campore di Valle Mosso. Il proprietario è un uomo di 80 anni residente in paese.
Dopo avere sfondato la porta d’ingresso, i malviventi hanno rovistato fra la roba impossessandosi di un piccolo frigo, di alcune bottiglie di olio e di una collezione di conchiglie.
Sul furto indagano i carabinieri di Valle Mosso.
