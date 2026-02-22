Seguici su

I ladri rubano una collezione di conchiglie

Furto a Campore

Ci sono i topi d’alloggio e quelli di cantina. Questi ultimi nei giorni scorsi hanno colpito in un condominio di frazione Campore di Valle Mosso. Il proprietario è un uomo di 80 anni residente in paese.

Dopo avere sfondato la porta d’ingresso, i malviventi hanno rovistato fra la roba impossessandosi di un piccolo frigo, di alcune bottiglie di olio e di una collezione di conchiglie.

Sul furto indagano i carabinieri di Valle Mosso.

