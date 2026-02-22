CircondarioCronaca
Donna investita nel parcheggio della Bennet
Pedone investito nel parcheggio della Bennet di Vigliano Biellese. L’incidente è avvenuto l’altra mattina verso le ore 11. La vittima è una donna che è stata urtata da un’auto in manovra.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure del caso. Le condizioni della sventurata non sono gravi. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Vigliano che avranno il compito di stabilire l’esatta dinamica del sinistro.
