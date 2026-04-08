“Biellese-Sestri Levante, la partita più importante degli ultimi 17 anni”

Domenica allo stadio “Pozzo-La Marmora” arriva il Sestri Levante, terzo in classifica. Una sfida delicata e decisiva che può indirizzare la corsa playoff.

Per questa ragione mister Luca Prina ha caricato l’ambiente chiamando a raccolta tutto il popolo bianconero.

Biellese-Sestri Levante, mister Prina: “È la partita più importante, dobbiamo prepararla e viverla insieme alla città”

«È la partita più importante della Biellese degli ultimi 17 anni. Terza contro quarta. Abbiamo la possibilità di agganciare il terzo posto perché poi avremmo lo scontro diretto a favore. Dobbiamo prepararla e viverla insieme alla Città».

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