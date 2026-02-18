“Nuova via Italia, una scommessa vinta dalla Lega”

“I lavori di rifacimento di via Italia si avviano alla conclusione in tempi record. Complimenti all’amministrazione comunale che ha continuato un’opera già programmata e a tutti i lavoratori per la gestione dell’operazione, per aver creato i minori ostacoli possibili ai commercianti, coniugando le esigenze di tutti con un lavoro di grande precisione e qualità, limitando gli inconvenienti. Un’opera fortemente pensata, voluta, progettata e finanziata dalla Lega nella scorsa legislatura ed apprezziamo che il Sindaco Olivero abbia voluto dare seguito e concretezza a questa progettazione”.

Sono le parole di Alessio Ercoli, capogruppo in consiglio comunale durante la giunta Corradino, e di Andrea Ferrero, segretario cittadino del partito, che rivendicano la volontà e la scelta di intervenire sulla pavimentazione della via principale del centro: “È stata una visione a cui il centrodestra ha sempre creduto, confermando l’importanza di avere una continuità politica in comune. Una scommessa vinta, oggetto talvolta di critica pesante e persino di scherno da chi preferisce la fantasia alla realtà”.

“Difatti – continuano – l’idea di rinnovare la pavimentazione fu inserita dalla Lega nel programma elettorale della candidatura a sindaco di Claudio Corradino, e aveva lo scopo di creare le basi di una completa riqualificazione del centro cittadino al fine di renderlo sempre più usufruibile ed appetibile per insediare nuove realtà economiche, rendendo altresì maggiormente competitive le realtà commerciali esistenti”.

Per Ercoli e Ferrero la nuova pavimentazione è il miglior biglietto da visita “da utilizzarsi per creare un centro commerciale diffuso, che, partendo dalla via Italia, si allarghi a tutti i quartieri limitrofi della città”.

“Una via Italia nuova – proseguono -, con arredi moderni, con una maggiore pedonalizzazione della stessa, diventa un luogo adatto ad una frequentazione a ‘misura di famiglia’, in cui i bambini possono camminare coi genitori senza la paura di autovetture, rendendola sempre più fruibile e attraente, diventando davvero il ‘salotto di Biella’ vero stimolo per la sua riproposizione commerciale. Dedicare maggiori spazi a dehors in piazza Fiume, piazza Santa Marta, perché no anche ad una parte di piazza San Cassiano darebbe supporto a nuove aperture di somministrazione che porterebbero nuova vita in centro. Ecco, partiamo da qui, tutti assieme, per far crescere quello che ci sta più a cuore: la Città di Biella, dalla via Italia a tutti i quartieri”.

