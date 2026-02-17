Altro bar visitato dai ladri a Biella

Altro furto in un bar di biella. È successo l’altra sera. A dare l’allarme al mattino il proprietario. Ha notato la porta forzata. I ladri avevano rubato il fondo cassa.

