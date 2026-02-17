Seguici su

AttualitàBiella

Altro bar visitato dai ladri a Biella

Indagine avviata dai carabinieri intervenuti sul posto

Pubblicato

9 secondi fa

il

Allarme per un possibile truffatore ma... era davvero il consulente di una ditta

Altro furto in un bar di biella. È successo l’altra sera. A dare l’allarme al mattino il proprietario. Ha notato la porta forzata. I ladri avevano rubato il fondo cassa.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.