AttualitàValli Mosso e Sessera
L’associazione Delfino piange il volontario Gianni Orso
Storico autista dell’associazione
.L’associazione Delfino piange il volontario Gianni Orso.
Questo il messaggio del gruppo.
“Dobbiamo purtroppo salutare l’amico Gianni Orso, per anni nostro assiduo volontario. Camionista di professione, una volta andato in pensione ha continuato a fare chilometri entrando nella squadra dei nostri autisti. Per anni è stato un supporto prezioso nel trasporto di utenti e nel giro di distribuzione dei pasti.
Grazie di tutto Gianni, ti ricordiamo con affetto. Un abbraccio ai parenti”.
