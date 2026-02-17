Alle “Molinette” salvato un 32enne con organi interni invertiti.

Per la prima volta al mondo un paziente nato con organi disposti “a specchio” è stato salvato grazie a un trapianto combinato di cuore e fegato in blocco. L’intervento è stato eseguito all’ospedale “Molinette” di Torino su un 32enne affetto da situs viscerum inversus, una rarissima condizione congenita che comporta l’inversione completa degli organi interni.

Il giovane, originario della Campania, conviveva dalla nascita con una grave cardiopatia congenita, già trattata con tre interventi a cuore aperto tra infanzia e adolescenza. Col tempo, però, le complicanze cardiache avevano provocato un progressivo deterioramento del fegato, evoluto in cirrosi e, nell’ultimo anno, in carcinoma epatico. Le terapie locali avevano inizialmente contenuto la malattia, ma la comparsa di un nuovo nodulo aveva reso inevitabile il trapianto combinato, unica possibilità di sopravvivenza.

