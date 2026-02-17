Seguici su

Notte all’addiaccio per una coppia sui monti del Vco

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti ieri sera nel comune di Malesco (VB) per il recupero di una coppia di escursionisti bloccati mentre cercavano di raggiungere il bivacco Scaredi.
L’allarme è stato lanciato tramite apparecchiatura Apple la cui centrale operativa ha fornito in un primo momento le loro coordinate e con una seconda chiamata ha riferito che i due avevano trovato riparo in una baita presso l’Alpe Cortenuovo. Sul posto è stata inviata una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, via terra, hanno proceduto verso i malcapitati raggiungendoli in circa 2 ore.
Erano infreddoliti e affaticati per la progressione nella neve alta ma sono stati in grado di scendere in autonomia, grazie al supporto dei tecnici, fino a valle dove la comitiva è giunta intorno alle 23.

