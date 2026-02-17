Seguici su

AttualitàValli Mosso e Sessera

Al Giletti arriva la Scuola di Musical

A teatro

Pubblicato

9 secondi fa

il

Al Giletti arriva la Scuola di Musical

Sabato 21 febbraio alle ore 21.15 serata speciale al Teatro Giletti di Ponzone Valdilana dove saranno di scena i giovanissimi performers della scuola di Musical Centro Arte Danza di Pella, importante punto di riferimento per la formazione artistica dei giovani sul territorio del Lago dOrta guidati da insegnanti esperti e professionisti del settore.
Ogni anno, il Centro Arte Danza porta in scena spettacoli e saggi di alto livello, trasformando il lavoro svolto in aula in vere e proprie esperienze da palcoscenico.
Due spettacoli in una solo serata; inizieranno i più giovani con DO RE MI il musical dove Maria, una giovane postulante, diventa governante dei piccoli di casa Von Trapp. Attraverso la musica e la sua gentilezza, Maria conquisterà la famiglia e aiuterà a superare le tensioni, ammorbidendo anche il cuore del rigido capitano Von Trapp.
A seguire gli allievi più grandi proporranno il musical SISTER, la storia di una cantante che, dopo aver assistito a un crimine, si nasconde in un convento di suore per proteggersi. La sua presenza sconvolge l’ambiente religioso, portando a un rinnovamento musicale e spirituale tra le consorelle, grazie alla sua energia e talento. Regia e coreografie di ELENA VALLI. Ingresso € 12.00 ridotto € 8.00 prevendita su liveticket.it/cinemagiletti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.