AttualitàFuori provincia
Automobilista investito sull’autostrada Torino Milano
Situazione disperata. Era uscito dall’auto rimasta ferma.
Grave incidente su autostrada Torino Milano , direzione Torino al km 59. Un uomo (sulla 40) si è fermato con auto in panne ed è stato travolto da automobilista. L’uomo è stato sbalzato si trova in gravissime condizioni lo stanno portando a Novara. Situazione disperata.
