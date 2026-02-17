Automobilista investito sull’autostrada Torino Milano

Grave incidente su autostrada Torino Milano , direzione Torino al km 59. Un uomo (sulla 40) si è fermato con auto in panne ed è stato travolto da automobilista. L’uomo è stato sbalzato si trova in gravissime condizioni lo stanno portando a Novara. Situazione disperata.

