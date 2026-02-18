Laser puntato contro un aereo in fase d’atterraggio a Caselle

Un gesto sconsiderato e pericoloso, che può costare carissimo: qualcuno nei giorni scorsi ha puntato un laser contro un aereo in fase d’atterraggio all’aeroporto di Caselle. Caccia al responsabile.

Laser puntato contro un aereo in fase d’atterraggio

L’episodio, grave perché avrebbe potuto creare problemi al pilota in una fase particolarmente delicata del volo, si è verificato nella prima serata di sabato. Come riporta Notizia Oggi, a segnalarlo è stato il comandante di un Boeing 737 proveniente da Copenaghen e diretto a Torino-Caselle. L’uomo avrebbe riferito di essere stato disturbato da un fascio luminoso di colore verde mentre si preparava alla discesa, durante le delicate manovre di avvicinamento alla pista. Fortunatamente il pilota ha comunque mantenuto la rotta e completato regolarmente l’atterraggio.

Polizia a caccia dell’autore del gesto sconsiderato

L’uomo ha poi fornito agli agenti della Polaria indicazioni precise sulla possibile provenienza del raggio. Le coordinate avrebbero individuato un’area nei pressi di corso Marche, a Torino. In pochi minuti diverse volanti della polizia di Stato hanno raggiunto la zona per cercare di rintracciare il responsabile, ma al momento non risulterebbero persone identificate.

Si tratta di una “bravata” solo in apparenza: colpire con un laser la cabina di pilotaggio può abbagliare i piloti, compromettendo per alcuni istanti la visibilità proprio in una delle fasi più critiche del volo. Per questo la normativa prevede conseguenze penali pesanti. Chi viene individuato rischia l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, reato che può comportare una pena fino a cinque anni di reclusione e una multa fino a 18mila euro.

