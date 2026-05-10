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Caso firme, il sindaco Olivero: “Se accertato, i moralisti a senso unico dovrebbero dimettersi”
Il primo cittadino va all’attacco dei dodici consiglieri d’opposizione per il caso delle presunte “firme farlocche”
“I reati ipotizzati di cui si parla, qualora fossero accertati, sono gravi trattandosi di delitti contro la fede pubblica per i quali sono previste pene severe e la procedibilità d’ufficio”. Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, va all’attacco dei dodici consiglieri d’opposizione per il caso delle presunte “firme farlocche” in calce a una mozione presentata dalla minoranza, caso segnalato alla Procura dal primo cittadino stesso.
Per il sindaco, laddove accertati, si tratterebbe di reati “gravi perché, occorre ricordare, i consiglieri comunali nell’esercizio delle loro funzioni sono Pubblici Ufficiali e i loro atti, siano essi mozioni, ordini del giorno o interrogazione sono atti pubblici; e credo che in questo caso le evidenze, scritte e non, fossero tali da escludere ogni margine di discrezionalità circa l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria”.
Olivero va poi all’attacco sul piano politico: “Certamente, al di là del piano giuridico e tralasciando quello etico, esistono ovviamente profili politici e di opportunità che investono tutto il consiglio comunale – spiega -, essendo interessati da questa vicenda tutti i consiglieri di opposizione che hanno chiesto ossessivamente le dimissioni sia di un mio assessore non indagato, Cristiano Franceschini, sia dell’assessore Amedeo Paraggio, neppure lui indagato e quest’ultimo reo di aver semplicemente svolto la sua professione”.
“Non ho mai pensato di chiedere le dimissioni di chi, eventualmente e nell’esercizio della sua professione sia coinvolto in fallimenti che lasciano in mezzo alla strada decine di persone – conclude il sindaco -, ma l’aver eventualmente commesso un reato proprio nello svolgimento delle funzioni di consigliere e contro la fede pubblica dovrebbe costringere i moralisti a senso unico ad un unico esito: le dimissioni. Sono pronto a scommettere, per esperienza, che così non sarà perché i moralisti a senso unico vivono una doppia morale e sono certo che, anche per l’ipotesi che non venga negato il fatto, i moralisti nostrani siederanno sereni con la loro indigesta e stucchevole doppia morale in consiglio”.
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