BIELLA – Il meteo a Biella per martedì 6 ottobre sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, in una giornata che resterà complessivamente asciutta. Le infiltrazioni umide in arrivo sul Nord-Ovest aumenteranno la presenza di nuvolosità sul territorio piemontese, ma non sono previste piogge sulla città. Il quadro sarà quindi quello di una giornata autunnale variabile, con cielo mutevole ma senza fenomeni significativi. Le temperature resteranno relativamente miti nelle ore centrali: a Biella la massima raggiungerà i 23°C, mentre la minima sarà di 16°C.

Mattino: temperature fresche e nuvolosità irregolare

Le prime ore di martedì inizieranno con nubi sparse alternate a schiarite. La nuvolosità potrà risultare più presente in alcuni momenti, senza però determinare piogge. La temperatura minima sarà di 16°C, con un avvio di giornata fresco ma ancora lontano dai valori più rigidi tipici dell’autunno avanzato. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, senza particolari rinforzi. La ventilazione resterà quindi poco significativa e non sono previste condizioni di disagio legate al vento. Nel complesso, il mattino presenterà un cielo dinamico ma una situazione meteorologica tranquilla.

Pomeriggio: più mite, con 23°C

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a mantenere il suo carattere variabile. Nubi e schiarite si alterneranno, con aperture che potranno rendere il tempo più luminoso in alcuni momenti. La temperatura salirà fino a 23°C, valore ancora mite per il periodo e particolarmente significativo considerando che ci troviamo nella prima settimana di ottobre. I venti saranno deboli da Nordest, mantenendo una ventilazione generalmente poco significativa. Anche nelle ore centrali non sono previste piogge a Biella. La giornata offrirà quindi condizioni complessivamente favorevoli, pur con un cielo lontano dalla stabilità delle giornate pienamente anticicloniche.

Sera: nuvolosità variabile e tempo asciutto

In serata la nuvolosità resterà irregolare, con nubi sparse alternate a qualche schiarita. A livello regionale, invece, le condizioni saranno più chiuse sui settori alpini, dove potranno verificarsi deboli fenomeni. Biella dovrebbe rimanere ai margini delle precipitazioni più significative. Il quadro resterà quindi asciutto anche nelle ore serali, senza particolari criticità previste sulla città.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 7 ottobre: la nuvolosità aumenterà e il tempo diventerà più instabile, con possibilità di pioggia debole nel corso della giornata;

la nuvolosità aumenterà e il tempo diventerà più instabile, con possibilità di pioggia debole nel corso della giornata; Giovedì 8 ottobre: il cielo resterà prevalentemente nuvoloso, con condizioni più grigie rispetto a martedì e una fase atmosferica ancora influenzata dall’umidità;

il cielo resterà prevalentemente nuvoloso, con condizioni più grigie rispetto a martedì e una fase atmosferica ancora influenzata dall’umidità; Venerdì 9 ottobre: è atteso un progressivo miglioramento, con una diminuzione delle nubi e un ritorno a condizioni più poco nuvolose e luminose.

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